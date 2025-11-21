Россиян ждет самая короткая рабочая зима

Зимой россияне будут работать всего 15 дней из 31 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В январе 2026 года россияне будут работать всего 15 дней из 31. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«В 2026 году в январе рабочих дней будет только 15. Остальное — это будут нерабочие дни и нерабочие праздничные дни», — приводит слова Нилова ТАСС.

Парламентарий пояснил, что окладная часть зарплаты не сократится и будет выплачена в полном объеме. При этом размер премиальных и стимулирующих выплат будет зависеть от условий трудового договора и возможностей работодателя, а при сдельной оплате труда зарплата будет определяться количеством оказанных услуг или произведенной продукции.

Продолжение после рекламы