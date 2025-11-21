Россиян ждет самая короткая рабочая зима
Зимой россияне будут работать всего 15 дней из 31
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В январе 2026 года россияне будут работать всего 15 дней из 31. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«В 2026 году в январе рабочих дней будет только 15. Остальное — это будут нерабочие дни и нерабочие праздничные дни», — приводит слова Нилова ТАСС.
Парламентарий пояснил, что окладная часть зарплаты не сократится и будет выплачена в полном объеме. При этом размер премиальных и стимулирующих выплат будет зависеть от условий трудового договора и возможностей работодателя, а при сдельной оплате труда зарплата будет определяться количеством оказанных услуг или произведенной продукции.
В 2026 году зима подарит россиянам рекордно малое количество рабочих дней — всего 56 из 90. Предыдущий раз столь короткий зимний рабочий период наблюдался в 2004–2005 годах. При этом общее число рабочих дней за год останется на уровне 2025 года — 247 дней, а количество выходных и праздничных дней составит 118.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.