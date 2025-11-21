Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Россиян ждет самая короткая рабочая зима

22 ноября 2025 в 03:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Зимой россияне будут работать всего 15 дней из 31

Зимой россияне будут работать всего 15 дней из 31

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В январе 2026 года россияне будут работать всего 15 дней из 31. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«В 2026 году в январе рабочих дней будет только 15. Остальное — это будут нерабочие дни и нерабочие праздничные дни», — приводит слова Нилова ТАСС.

Парламентарий пояснил, что окладная часть зарплаты не сократится и будет выплачена в полном объеме. При этом размер премиальных и стимулирующих выплат будет зависеть от условий трудового договора и возможностей работодателя, а при сдельной оплате труда зарплата будет определяться количеством оказанных услуг или произведенной продукции.

Продолжение после рекламы

В 2026 году зима подарит россиянам рекордно малое количество рабочих дней — всего 56 из 90. Предыдущий раз столь короткий зимний рабочий период наблюдался в 2004–2005 годах. При этом общее число рабочих дней за год останется на уровне 2025 года — 247 дней, а количество выходных и праздничных дней составит 118.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал