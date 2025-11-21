Россиян предупредили о штрафе за выброшенный из окна окурок

За выброшенные окурки, которые могут спровоцировать пожар, предусмотрен штраф Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За выброшенную из окна непотушенную сигарету россиянам может грозить штраф от двух до пяти тысяч рублей. Такая ответственность предусмотрена по статье Кодекса об административных правонарушениях. Об этом рассказал юрист Тимур Чанышев.

«Если окурок создает угрозу пожара или приводит к повреждению чужого имущества, применяется статья 20.4 или 7.17 КоАП РФ. Штраф обычно составляет от двух до пяти тысяч рублей», — процитировало юриста ТАСС.

Также Чанышев подчеркнул, что привлечь человека к ответственности можно при подтверждении факта правонарушения. Им являются фото и видеоматериалы, а также показания свидетелей.

При этом россиянам напомнили, что за курение на общих подъездных балконах в многоквартирных домах также предусмотрен штраф. Нарушители могут заплатить до полутора тысяч рублей. Об этом пишет RT.