Росавиация закрыла аэропорт Тамбова
22 ноября 2025 в 02:31
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В авиагавани Тамбова временно ограничены взлет и посадка воздушных судов. Данные ограничения введены с целью обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиаци Артем Кореняко.
