План Трампа по российским активам встревожил Европу

Выделение европейскими странами репарационного кредита Украине за счет замороженных российских активов может не состояться. Причиной является план администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Такое положение дел вызвало обеспокоенность ряда государств. Об этом пишут западные СМИ.

«План Трампа предполагает, что российские активы на сумму 100 миллиардов долларов будут инвестированы в проекты по восстановлению Украины, при этом США будут получать 50 % прибыли от них. Таким образом, Вашингтон станет получать прибыль за счет Европы и Украины», — отмечает газета Financial Times.

По сведениям издания, европейские страны, в свою очередь, должны будут выделить еще 100 миллиардов долларов на восстановление Украины. Остальные замороженные средства пойдут на совместные американо-российские проекты. Источники газеты заявили, что для европейских государств отказ от «российских денег, находящихся в их юрисдикциях, в пользу США и России» считается немыслимым.

