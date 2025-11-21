Каллас считает, что якобы РФ с помощью мирного плана США стремится предотвратить санкции против нефти Фото: Официальный сайт президента Украины

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас утверждает, что якобы Россия стремится предотвратить американские санкции против нефти с помощью мирного плана США. Также, по ее словам, Москва хочет отложить обсуждение «репарационного кредита» для Киева за счет российских замороженных активов. Об этом сообщает французская газета Le Monde.

«Мы должны очень твердо заявить нашим партнерам в Азии и Океании, что мы не попадемся в эти две ловушки», — сказала она. Форум, на котором прозвучало заявление, был посвящен обсуждению отношений между Евросоюзом, странами Азии и Океании.

Глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров заявлял, что санкции против России в сфере нефтегазовой отрасли перестали отрицательно сказываться на состоянии национальной экономики. Он подчеркнул, что в настоящий момент большая доля доходов федерального бюджета формируется независимо от экспортных поступлений от продажи нефти и газа.

