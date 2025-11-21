Логотип РИА URA.RU
Стало известно, каких сотрудников переманивают чаще

«Сервис Работа.ру»: чаще всего в РФ переманивают сотрудников IT и телекома
22 ноября 2025 в 03:45
Специалисты из сферы телекома востребованы на рынке

Специалисты из сферы телекома востребованы на рынке

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России чаще всего работодатели переманивают сотрудников из сферы IT и телекома. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

«На рынке труда чаще всего переманивают специалистов из IT и телекома — 48%. Следом идет топ-менеджмент — 44%, а также специалисты из области продаж и закупок», — передает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование.

В то время как работодатели активно переманивают специалистов из IT и телекома, в некоторых регионах страны наблюдается высокая конкуренция на рынке труда среди бухгалтеров, менеджеров и администраторов. При этом эксперты отмечают, что кандидаты с навыками работы с искусственным интеллектом имеют больше шансов на трудоустройство: 17% компаний учитывают опыт взаимодействия с ИИ, а 11% готовы повышать таким сотрудникам зарплату.

