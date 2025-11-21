Стало известно, каких сотрудников переманивают чаще

Специалисты из сферы телекома востребованы на рынке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России чаще всего работодатели переманивают сотрудников из сферы IT и телекома. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

«На рынке труда чаще всего переманивают специалистов из IT и телекома — 48%. Следом идет топ-менеджмент — 44%, а также специалисты из области продаж и закупок», — передает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование.