Власти РФ разрешили отменить оценки по части школьных предметов

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Школы могут перейти на систему «зачет-незачет» по трем предметам Фото:

Школы имеют право перестать ставить оценки ученикам по ИЗО, физкультуре и музыке. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.

«Школы могут самостоятельно решать, ставить ли по предметам ИЗО, музыка и физкультура оценки или перейти на систему „зачет-незачет“. При этом не рекомендуется выводить эти предметы в факультатив», — сообщает РИА «Новости» с данных министерства.

Ранее министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков исключил возможность отменить ЕГЭ для поступающих в гуманитарные вузы. По его мнению, учеников нельзя делить на «физиков и лириков, гуманитариев и технарей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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