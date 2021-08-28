Власти РФ разрешили отменить оценки по части школьных предметов

Школы могут перейти на систему «зачет-незачет» по трем предметам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Школы имеют право перестать ставить оценки ученикам по ИЗО, физкультуре и музыке. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.

«Школы могут самостоятельно решать, ставить ли по предметам ИЗО, музыка и физкультура оценки или перейти на систему „зачет-незачет“. При этом не рекомендуется выводить эти предметы в факультатив», — сообщает РИА «Новости» с данных министерства.

Ранее министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков исключил возможность отменить ЕГЭ для поступающих в гуманитарные вузы. По его мнению, учеников нельзя делить на «физиков и лириков, гуманитариев и технарей».