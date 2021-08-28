Министр Фальков исключил отмену ЕГЭ для гуманитариев

По мнению Валерия Фалькова нельзя делить детей на экзаменах по профилям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

ЕГЭ для поступающих в гуманитарные вузы должно проходить. Об этом сообщил министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков, не поддержав идею отменить экзамен для части выпускников.

«Я не могу поддержать такое предложение. Делить физиков и лириков, гуманитариев и технарей, одним оставлять ЕГЭ, а другим оставлять возможность общаться с преподавателями», — сообщил Валерий Фальков.

Ранее в Рособрнадзоре заявили об изменениях в проведении ЕГЭ и структуре самого экзамена. В следующем году изменится структура КИМ единого госэкзамена по всем предметам, кроме информатики. Также власти решили сократить на час время написания экзамена по обществознанию и истории. В ЕГЭ по литературе расширили список произведений, также повысились требования к объему сочинения.