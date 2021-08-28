Министр Фальков исключил отмену ЕГЭ для гуманитариев

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ЕГЭ. Курган, егэ, экзамен, ученик, школа
По мнению Валерия Фалькова нельзя делить детей на экзаменах по профилям Фото:

ЕГЭ для поступающих в гуманитарные вузы должно проходить. Об этом сообщил министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков, не поддержав идею отменить экзамен для части выпускников.

«Я не могу поддержать такое предложение. Делить физиков и лириков, гуманитариев и технарей, одним оставлять ЕГЭ, а другим оставлять возможность общаться с преподавателями», — сообщил Валерий Фальков.

Ранее в Рособрнадзоре заявили об изменениях в проведении ЕГЭ и структуре самого экзамена. В следующем году изменится структура КИМ единого госэкзамена по всем предметам, кроме информатики. Также власти решили сократить на час время написания экзамена по обществознанию и истории. В ЕГЭ по литературе расширили список произведений, также повысились требования к объему сочинения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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