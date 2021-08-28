Туристы назвали три главных раздражителя на отдыхе в регионах РФ

Одна из главных претензий к российским курортам — отсутствие туристической инфраструктуры Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Плохая инфраструктура, высокие цены и отношение местных жителей — три главных причины для недовольства туристов в российских регионах. В свою очередь, местных жителей раздражает неуважение приезжих к коренным народам и невоспитанность. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

В опросе участвовали представители экономически активного населения России старше 18 лет, которые в течение последних трех лет посещали с туристической целью Краснодарский, Камчатский и Ставропольский края, а также Дагестан, Калининградскую область, города «Золотого кольца», Алтай и Крым. Почти во всех этих регионах раздражение путешественников вызывают отсутствие туристической инфраструктуры и высокие цены, передает РБК со ссылкой на опрос.

Недовольными инфраструктурой остались 19% побывавших на Камчатке, 18% — в Калининградской области, 13% — в Дагестане. Самыми проблемными в этом плане стали Ставропольский край (на плохую инфраструктуру указали 24% опрошенных) и Крым (33% респондентов). Высокие цены вызвали раздражение у 30% туристов в Крыму, 26% — в Краснодарском крае, 23% — на Камчатке, 16% — в Калининградской области. При путешествии на Алтай туристов, кроме высоких цен (21%), пугали мусор (12%) и плохие дороги (9%). В Дагестане и на Камчатке путешественникам не понравилось отношение местных жителей (6 и 13% соответственно). С такой же проблемой туристы сталкиваются в Крыму (об этом заявили 15% опрошенных), а вот в Краснодарском крае самим туристам не нравится большое количество приезжих (с такой претензией выступили 25% респондентов).

В свою очередь, жители этих курортных и туристических мест считают, что туристы неуважительно относятся к коренному населению, ведут себя невоспитанно и мусорят. В частности, жители Дагестана и Крыма призывают приезжих не ходить по улицам в купальниках и плавках.