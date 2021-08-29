Аналитик предрек взлет ставок по ипотеке в РФ

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Очередь в прививочном комплексе в торговом центре «Стрекоза». Курган, новостройка, ипотека, стройка
Ставка по ипотечному кредиту может вырасти до 8,5% Фото:

К концу года в России могут вырасти ставки по ипотечным и потребительским кредитам. Об этом рассказал аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев.

«Если же до конца года инфляция продолжит расти вопреки прогнозам экспертов, то ЦБ еще, как минимум, раз пересмотрит ставку в сторону повышения. Это значит, что к концу года мы легко можем увидеть ключевую ставку выше 7%. Соответственно, ставки по потребительским кредитам могут подняться до 20%, а по ипотечным — до 8,5%», — сказал Алексей Коренев в интервью «Свободной Прессе».

По словам эксперта, это приведет к снижению объемов покупки недвижимости. Ранее правительство продлило программу семейной ипотеки. Льготная программа будет действовать до 2024 года. Как сообщает «Национальная служба новостей», на фоне этого решения банки хотят удвоить выдачу семейной ипотеки до конца года. Воспользоваться льготной ипотекой под 6% смогут родители, у которых с 1 января 2018 года родился первый или последующий ребенок, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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