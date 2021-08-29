Риелторы рассказали, как купить жилье без ипотеки

Рассрочку предпочитают покупатели с испорченной кредитной историей, рассказал Денис Коденко Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Помимо ипотечного кредита, купить квартиру можно с помощью рассрочки, trade-in или накопить без использования заемных средств. Об этом URA.RU рассказали риелтор агентства недвижимости Sever Group Денис Коденко и руководитель департамента сопровождения сделок с коммерческой и жилой недвижимостью Алексей Силантьев.

«Есть рассрочка и trade-in. Некоторые застройщики слишком низко оценивают стоимость квартиры. При ипотеке и покупке за наличные существует скидка от базовой стоимости квартиры, на рассрочку скидки нет. Чаще всего рассрочка процентная. Как правило, это приблизительно 12% годовых. Беспроцентных рассрочек крайне мало», — сказал Денис Коденко.

По его словам, рассрочку чаще всего берут люди, у которых уже испорчена кредитная история, и банк отказывает в ипотеке. Также этим способом пользуются семьи, которые часть рассрочки погашают с помощью накоплений, а другую часть после продажи собственного жилья, заключил риелтор.

«Для ипотеки необходим первоначальный взнос. Чаще всего его хватает на покупку комнаты. Альтернатива ипотеки — это купить комнату, не занимать деньги у банка и продолжить копить. Нет смысла отдавать банку ежемесячный платеж, вы эти деньги либо тратите, либо копите на другое жилье. Затем покупаете вторую комнату и уже продаете, купив себе квартиру, не переплачивая проценты банку», — сказал Алексей Силантьев.