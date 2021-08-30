ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в аэропорту Кабула

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Исламское государство признало участие в обстреле аэропорта Фото:

Исламское государство (запрещенная в РФ террористическая организация) взяло на себя ответственность за ракетный обстрел аэропорта Кабула. Об этом сообщают иностранные СМИ.

«Исламское государство взяло на себя ответственность за ракетный обстрел аэропорта Кабула в понедельник», — сообщает Reuters. Издание ссылается на организацию Nasher News.

В понедельник по международному аэропорту Кабула были выпущены несколько ракет. Снаряды не достигли цели — их перехватила система противоракетной обороны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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