ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в аэропорту Кабула

Исламское государство признало участие в обстреле аэропорта
Исламское государство (запрещенная в РФ террористическая организация) взяло на себя ответственность за ракетный обстрел аэропорта Кабула. Об этом сообщают иностранные СМИ.
«Исламское государство взяло на себя ответственность за ракетный обстрел аэропорта Кабула в понедельник», — сообщает Reuters. Издание ссылается на организацию Nasher News.
В понедельник по международному аэропорту Кабула были выпущены несколько ракет. Снаряды не достигли цели — их перехватила система противоракетной обороны.
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