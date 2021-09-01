Россия и Белоруссия начинают отказываться от роуминга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие на СКТБ «Курганприбор» производства полистирольной пленки. Курган , телефон, разговор по телефону, мобильная связь
Ранее сниженные тарифы вводились на временной основе Фото:

Белоруссия и Россия переходят на сниженные тарифы по роумингу для абонентов на постоянной основе с 1 сентября. О таком решении сообщило белорусское посольство по итогам заседания Совета министров Союзного государства (России и Белоруссии), которое произошло в Москве в августе.

«В ходе заседания достигнута договоренность об окончании опытной эксплуатации каналов связи в условиях снижения ставок интерконнекта на роуминговый трафик на пространстве Союзного государства. Применение комфортных тарифов для роуминговых абонентов Белоруссии и России с 1 сентября 2021 года на постоянной основе», — сообщает «Прайм» со ссылкой на слова посольства. Ранее сниженные тарифы вводили во временном тестовом режиме.

URA.RU рассказывало, что госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота сообщал, что роуминг между Белоруссией и Россией могут отменить до конца 2020 года. Однако с ноября прошлого года операторы Белоруссии и России только снизили тарифы в роуминге с 30 центов, до 1,5 за минуту.

Над отменой роуминга власти двух стран начали работать еще с 2017 года в рамках образования Союзного государства. В 2019 году была создана и утверждена соответствующая «дорожная карта». Договор о Создании Союзного государства обсуждается с 1999 года. В 2018 году было принято решение о создании государства с единым культурным, политическим, экономическим, военным и таможенным пространством.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...