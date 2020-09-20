Назван срок, когда Россия и Беларусь смогут отменить роуминг

Отменить роуминг на территории двух стран: России и Беларуси, могут до конца года. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
«Министерства связи, которые реализуют этот замысел, радуют нас обещаниями в этом году уже решить эту проблему. Получится ли это в этом году или чуть позже — посмотрим, но работа ведется», — цитирует госсекретаря РИА «Новости».
Договор об интеграции РФ и Белоруссии обсуждается с 1999 года. Решение об образовании Союзного государства было принято в конце 2018 года, в его рамках предусмотрено создание единого политического, таможенного, экономического, военного, культурного пространства. Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. В декабре 2019 года утверждена соответствующая «дорожная карта». Недавно в Польше заявили, что опасаются проявления «новой формы Российской империи» на своей границе в случае объединения РФ и Беларуси, напоминает Nation News.
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