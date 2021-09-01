01 сентября 2021

На открытии Восточного экономического форума выступит Си Цзиньпин

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония открытия концертного сезона в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Екатеринбург, концертный зал, екатеринбург экспо, конгресс-холл
Китайский лидер выступит перед зрителями по видео Фото:

Председатель КНР Си Цзиньпин выступит на открытии пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Си Цзиньпин 3 сентября по видеосвязи из Пекина примет участие и выступит с речью на церемонии открытия пленарного заседания Шестого Восточного экономического форума», — приводит слова Хуа Чуньин РИА «Новости». Главу Китая лично позвал президент России Владимир Путин.

ВЭФ проходит 2—4 сентября во Владивостоке. Его основная тема в этом году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. Президент России также примет участие в форуме.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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