На открытии Восточного экономического форума выступит Си Цзиньпин

Китайский лидер выступит перед зрителями по видео Фото: Анна Майорова © URA.RU

Председатель КНР Си Цзиньпин выступит на открытии пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Си Цзиньпин 3 сентября по видеосвязи из Пекина примет участие и выступит с речью на церемонии открытия пленарного заседания Шестого Восточного экономического форума», — приводит слова Хуа Чуньин РИА «Новости». Главу Китая лично позвал президент России Владимир Путин.

ВЭФ проходит 2—4 сентября во Владивостоке. Его основная тема в этом году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. Президент России также примет участие в форуме.