Президентские выплаты получат 43 млн пенсионеров

Утро миллионов российских пенсионеров началось с приятного — с президентских 10 тысяч Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Правительство РФ начало перечислять единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей, которые получат 43 млн пенсионеров. Соответствующее поручение кабмину дал президент России Владимир Путин по итогам встречи с представителями «Единой России» и партийного съезда, сообщили URA.RU в пресс-службе ЕР.

«Ранее принималось решение, что индексация пенсий должна исходить из определенного уровня инфляции. Инфляция оказалась больше — 6,5%. Президент подчеркнул, что на продуктовый набор для пенсионеров — еще выше. В качестве последовательной меры он предложил произвести единоразовые выплаты, в дальнейшем закрепив в законе, что в ближайшие годы пенсии будут расти выше уровня инфляции», — пояснил первый замруководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев.

Он также отметил, что президентские выплаты невозможно списать по исполнительным документам и решениям судов. Вместе с тем при определении мер социальной поддержки они не будут учитываться.

Выплату получат более 43 млн пенсионеров, в том числе неработающие и работающие, военные, пенсионеры по инвалидности и по потере кормильца, уточнили в партии. Более 30 млн человек получат деньги на банковские карты, начиная со 2 сентября, еще 12,7 млн — через Почту России с 3 сентября.

Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 24 августа. Секретарь генсовета ЕР, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак поручал региональным отделениям партии разъяснить пенсионерам порядок получения выплат, в том числе через штабы общественной поддержки партии.