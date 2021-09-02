Роскомнадзор признал приложение «Навальный» угрозой для выборов

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Круглый стол в Общественной Палате РФ. Москва, папка, роскомнадзор
Ранее Роскомнадзор потребовал удалить приложение «Навальный» из Google Play и Appstore Фото:

Непринятие мер по удалению приложения «Навальный» из магазинов приложения для смартфонов является вмешательством в российские выборы. Об этом заявили в Роскомнадзоре (РКН). Приложение позиционируется как продвижение так называемого «Умного голосования».

«Непринятие мер [по удалению приложения «Навальный из AppStore и Google Play] является нарушением российского законодательства, влечет административную ответственность, а также может быть рассмотрено как вмешательство упомянутыми американскими компаниями в проходящие в Российской Федерации выборы», — сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства. В ведомстве утверждают, что приложение использует для своей деятельности «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК — признан иноагентом, а также экстремистской и запрещенной на территории РФ организацией).

Ранее Роскомнадзор требовал от магазинов приложений удалить приложение «Навальный». Причиной называется требование Генпрокуратуры РФ ограничить доступ к ресурсам, которые связаны с ФБК.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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