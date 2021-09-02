Росгвардию в ЯНАО ждет тотальная проверка от Героя России

Новый командующий Уральским округом Росгвардии и Герой России Олег Козлов приедет с ревизией в ЯНАО. Об этом URA.RU сообщил источник в ведомстве.
«Козлов совсем недавно занял эту должность и теперь едет с проверкой по подведомственным территориям. Раньше он командовал Южным округом», — рассказывает собеседник.
По данным из открытых источников, Козлов участвовал в Афганской и Чеченской войнах. Кроме того, командующий награжден орденами «Александра Невского», «За военные заслуги», а также медалью «За отличие в охране общественного порядка».
В пресс-службу Уральского округа войск национальной гвардии РФ был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получить не удалось.
Ранее URA.RU сообщало, что управление Росгвардии в ЯНАО едет проверять генерал. Однако его имя не уточнялось.
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