02 сентября 2021

В США нашли действенный способ ослабить Россию

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ИННОПРОМ-2015: подготовка. Екатеринбург, кнр, китай, флаг россии
США необходимо расстроить отношения России и Китая Фото:

Для того чтобы ослабить Россию, необходимо расстроить ее политические и экономические взаимоотношения с Китаем. Об этом пишет американское издание Foreign Affairs.

«Китайско-российское партнерство значительно усугубляет проблему, которой является рост Китая для США. Использование в своих интересах растущей мощи Китая позволяет России „надувать щеки“, действуя на мировой арене несоразмерно своим возможностям. „Отделение“ России от Китая сдержало бы амбиции обеих стран, а США и их демократическим партнерам было бы легче защищать свои либеральные ценности и институты», — сказано в материале американского СМИ.

Автор публикации отмечает, что Россию и Китай объединяют «ассиметричные отношения», в которых существуют трещины. По мнению автора, рост Китая остановится, если он не сможет рассчитывать на постоянную военную и дипломатическую поддержку России. Он также отметил, что «сейчас самое время начать сеять семена раздора между Китаем и Россией».

Ранее ученый из США заявил о том, что Россия и Китай начнут третью мировую войну. Как сообщает VSE42.ru, за первое полугодие 2021 года товарооборот между Россией и Китаем превысил 40 млрд долларов. Также в Китае рассказали о совместных военных учениях с РФ, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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