В Сургуте продается кот за миллиард рублей

Житель Сургута выставил на продажу кота за миллиард рублей на Avito Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Сургута продает кота за 1 миллиард рублей. В объявлении хозяин животного называет его идиотом и предупреждает потенциальных покупателей о будущих проблемах.

«Редкостный идиот, рвет обои, ходит в ванну вместо лотка, в 4 утра будит, постоянно орет и требует ласки, жрет немерено. Может поцарапать и покусать. Когда в доме гости, кот прячется под диван. Прививок нет, не кастрирован. Одним словом — царь квартиры, бесит ужасно», — пишет автор объявления, размещенного на сайте «Авито».

Нынешний хозяин кота, который представился Маратом, подтвердил свое желание продать животное за миллиард рублей, но уточнил, что кратно снижать стоимость не готов. «Хочу продать за миллиард. Дадут миллиард — продам. Предлагали 10 млн, не продал», — рассказал Марат в телефонном разговоре с журналистом URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что уралец продает кота за 10 миллионов рублей. Тогда житель Челябинска предложил пользователям купить кота по кличке Мурзик. Цена домашнего питомца — 10 миллионов рублей.