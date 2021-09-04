04 сентября 2021

Песков пожалел школьника, поправившего Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Я представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить, сказал Дмитрий Песков Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожалел школьника Никанора Толстых. Мальчик поправил президента РФ Владимира Путина в беседе о Северной войне.

«Я представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить», — сказал Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

На встрече с школьниками во Владивостоке, которая состоялась 1 сентября, президент России Владимир Путин назвал Северную войну семилетней, после чего Никанор Толстых поправил его и отметил, что война длилась с 1700 по 1721 год.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин заявил, что его только порадовало, как его поправил школьник в беседе про Северную войну. Об этом он сказал в ходе Восточного экономического форума.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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