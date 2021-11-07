Мальчик ударился головой о трубу (фото из архива) Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Восьмилетний мальчик получил сотрясение головного мозга и гематому в развлекательном центре «Чердак» в Ноябрьске (ЯНАО). Как сообщила URA.RU мать ребенка Ляйсан, в центре нарушена техника безопасности.

«На батутах было три ребенка. Мальчик задел сына, он упал вниз, где были квадраты мягкие, но задел трубу, на которой держится сам батут. На фото видно, что поролон отошел от трубы во многих местах, а в некоторых вообще отсутствует», — рассказала женщина URA.RU.

Мальчик ударился затылком о трубу. В больнице сказали, что у ребенка гематома и легкое сотрясение. «Директор говорила со мной через администратора. Передала мне, что она не несет ответственности за детей», — добавила Ляйсан.

Директор «Чердака» Карина Гусева сообщила URA.RU, что на входе гостья подписала ознакомление с правилами, в которых указано, что она сама осуществляет присмотр за ребенком в игровой. «Мама умалчивает, что ее ребенка скинул с батута, взяв за шею, мальчик на две головы выше. Ребенок ударился о мягкое покрытие. На батуте запрещены грубые игры, кувырки и так далее. Правила техники безопасности были нарушены. Мама находилась рядом и видела, что игры на батуте вышли за пределы правил, но не отреагировала», — прокомментировала инцидент директор центра.

Жители Ноябрьска однако отметили, что детскому центру нужна проверка. «Он находится в плачевном состоянии: половые покрытия убитые, пластиковые шарики почти закончились, и дети прыгают прямо на бетонный пол, батут весь травмоопасен, все облезлое. Сотрудники не то что медкнижки не имеют, но и никаких знаний о работе с детьми», — написал в группе «Типичный Ноябрьск» во «ВКонтакте» пользователь под ником Миша Корнийчук.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске мальчик получил серьезную травму. Он прыгал на батуте, и нога застряла между блоками покрытия.

Железная труба под батутом, замотанная поролоном Ляйсан Муллагалеева

Железная труба без мягкой защиты Ляйсан Муллагалеева