Депутат Госдумы заявил о развале социальной сферы в России

На социальную политику, здравоохранение и образование должно выделяться до 20% ВВП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021

В России необходимо увеличить статью расходов на социальную систему до 20% от Валового внутреннего продукта (ВВП), иначе сферу ждет крах. Об этом URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам Михаил Щапов.

«В 2020 году расходы на социальную политику и здравоохранение в России были значительно увеличены в связи с антиковидными мерами поддержки и это тот минимум, который нужен, чтобы социальная система хотя бы не рассыпалась. Чтобы она развивалась, нужен намного больший объем средств. Сейчас на социальную политику, здравоохранение и образование приходится примерно 6% ВВП, а нужно чтобы на каждую отрасль приходилось не менее 7% ВВП, совокупно — минимум 20%», — объяснил Михаил Щапов.

По словам депутата, пандемия показала, что социальная система в стране не готова к вызовам современности. «Мы придерживаемся той позиции, что COVID-19 показал полную неготовность системы здравоохранения и образования к современным вызовам. За 10 лет „оптимизации“ разрушено первичное звено здравоохранения, при первых же трудностях в связи с вводом дистанционного обучения посыпалась система образования, так как она просто не соответствует требованиям времени. Но если раньше об этом говорили только специалисты, то теперь это увидели все», — подчеркнул Щапов.

Государственная дума РФ в первом чтении одобрила законопроект нового федерального бюджета на 2022—2024 года. Согласно данным Счетной палаты, наибольший объем запланирован по расходам на социальную политику — 4,4% ВВП, со снижением к 2024 году до 4,2% ВВП. Доля выделяемых средств на образование сохранится на уровне 2021 года — 0,9% ВВП. Расходы на здравоохранение снизятся с 1,1% ВВП в 2021 году до 0,8% ВВП в 2024 году.