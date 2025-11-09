«И я обнаружил, что с кем бы я ни общался на Украине, все они были преступниками», — заявил Уилкерсон. Ее слова приводит РИА Новости. Помимо этого он отметил, что знал довольно много о ситуации с 2002 по 2005 год, так как ему приходилось иметь дело с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко, экс-президентом Украины Виктором Ющенко и другими людьми в «олигархических кругах в Киеве».