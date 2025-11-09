Акробат «Цирка дю Солей» рассказал, как оказался в зоне СВО
Военнослужащий закончил карьеру акробата после серии неудачных падений, рассказал сам солдат (архивное фото)
Фото: Олег Черных © URA.RU
Акробат, который работал с «Цирком дю Солей», оказался в зоне СВО. Он закончил свою карьеру после серии неудачных падений. Об этом рассказал сам военнослужащий.
«Я был изначально акробатом, сотрудничал с „Цирком дю Солей“, но потом, после неудачных падений, закончил свою карьеру», — заявил военнослужащий. Его слова приводит РИА Новости.
Военнослужащий отметил, что профессиональные навыки ему пригождаются в зоне СВО. По его словам, развитые навыки перемещения, скорость реакции и хорошая физическая форма позволяют ему проще выполнять поставленные задачи.
Это не первый случай, когда цирковые артисты участвуют в спецоперации на Украине. В апреле стало известно о смерти акробата Московского цирка Назара Якубова в зоне СВО. Об этом сообщало издание «Ридус».
