Раскрыты истинные масштабы дезертирства в ВСУ

Количество случаев дезертирства в ВСУ за 2025 года достигло почти 200 тысяч Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

С января по октябрь 2025 года в Вооруженных силах Украины зафиксировано 176 321 случай дезертирства и самовольного оставления части. Об этом свидетельствуют данные Государственного бюро расследований страны.

«Количество случаев дезертирства и самовольного оставления части в Вооруженных силах Украины с января по октябрь 2025 года составило 176 321», — сообщил ТАСС со ссылкой на данные бюро. Из общего числа случаев 155 286 связаны с самовольным оставлением части, что позволяет в определенных обстоятельствах избежать уголовного наказания и вернуться на службу, а 21 035 — с дезертирством.

По информации бюро, лишь около 34 тысяч из покинувших свои части военнослужащих добровольно вернулись на службу. Без учета потерь убитыми и ранеными этот показатель практически соответствует притоку мобилизованных — около 20 тысяч, но не более 30 тысяч человек в месяц.

Вопрос дезертирства в Вооруженных силах Украины уже давно находится в центре внимания общественности. Украинский историк Марта Гавришко ранее указывала на то, что к критическому состоянию украинской армии приводят такие факторы, как физическое и моральное истощение военнослужащих, коррупция и принудительная мобилизация. Согласно предоставленным Гавришко данным, в Украине возбуждено порядка 290 тысяч уголовных дел в отношении лиц, покинувших воинскую часть без разрешения.