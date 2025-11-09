Логотип РИА URA.RU
ВСУ перебросили нацистов в Сумскую область

09 ноября 2025 в 09:12
Большую часть батальона составляют заключенные и идейные националисты, указано в материале

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украинские войска перебросили нацистский штурмовой батальон в Сумскую область. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«В Сумскую область возвращен восстановивший боеспособность нацистский штурмовой батальон „Арей“ 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Ранее 253-й ОШб „Арей“ понес большие потери в ходе попыток вторжения в Курскую область, после чего выведен на восполнение», — указано в сообщении. Его приводит ТАСС.

Отмечается, что большую часть батальона составляют заключенные, которые были осужденые по тяжелым статьям. Также они являются идейными националистами и иностранными наемниками, указано в материале.

Переброска батальона «Арей» в Сумскую область происходит на фоне значительных потерь ВСУ в этом регионе — ранее практически полностью были уничтожены 71-я бригада и 225-й полк. С начала 2025 года ВС РФ освободили 285 населенных пунктов в различных областях, включая Сумскую и Курскую.

