ВСУ перебросили нацистов в Сумскую область

Большую часть батальона составляют заключенные и идейные националисты, указано в материале Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украинские войска перебросили нацистский штурмовой батальон в Сумскую область. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«В Сумскую область возвращен восстановивший боеспособность нацистский штурмовой батальон „Арей“ 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Ранее 253-й ОШб „Арей“ понес большие потери в ходе попыток вторжения в Курскую область, после чего выведен на восполнение», — указано в сообщении. Его приводит ТАСС.

Отмечается, что большую часть батальона составляют заключенные, которые были осужденые по тяжелым статьям. Также они являются идейными националистами и иностранными наемниками, указано в материале.

