Россиянам рассказали, как не попасться на обман во время распродаж

В преддверии сезона продаж и «черной пятницы» возросла активность интернет-мошенников, использующих сервисы для получения персональных данных. Эксперт по информационной безопасности Ozon Михаил Лобов отметил главный признак мошеннических схем — это запрос по телефону кодов из СМС, паролей или банковских реквизитов.

«Сотрудники маркетплейса, курьеры и работники складов никогда не запрашивают подобную информацию, поэтому такие звонки нужно немедленно прекращать», — передают «Известия» слова Лобова. Особое внимание эксперт советует уделять фишинговым атакам: злоумышленники создают точные копии сайтов популярных сервисов, чтобы похищать логины, пароли и данные карт.

Отличить подделку можно по мелким деталям — опечаткам в адресе сайта, необычным доменом и подозрительно низким ценам. Если с карты произошло подозрительное списание — необходимо немедленно связаться с банком и заблокировать ее. А для безопасных покупок эксперты рекомендуют использовать только официальные приложения.

