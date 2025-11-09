Логотип РИА URA.RU
Посол ответил на заявление Трампа о прекращении Индией закупок нефти из РФ

09 ноября 2025 в 08:46
Товарооборот РФ и Индией планирует достичь 100 млрд долларов к 2030 году, заявил Алипов

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Объем торговли России и Индии на 2022 год увеличился более чем в шесть раз. Тем временем Россия планирует достичь товарооборота с Индией к 2030 году до 100 млрд долларов. Об этом заявил посол России Денис Алипов.

«С 2022 года объем нашей торговли увеличился более чем в шесть раз, что делает Россию четвертым по величине торговым партнером Индии с  70 миллиардами долларов и самым весомым вкладом в  энергетическую безопасность Индии, обеспечивая более трети ее экспорта», — заявил Алипов. Его слова приводит Hindustan Times. Тем временем цель по товарообороту России и Индии к 2030 году составляет 100 млрд долларов.

Все это происходит на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что Индия перестала закупать российскую нефть.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Индия уже не покупает нефть у России. Об этом президент США рассказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Его слова приводило RT.

