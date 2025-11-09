Логотип РИА URA.RU
Опубликованы кадры обнаружения погребенного под лавиной геолога на Камчатке

09 ноября 2025 в 08:13
Мужчина, попавший под сход снежной массы, обнаружен, его эвакуируют

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Камчатке обнаружили геолога, погребенного под лавиной. Сейчас его эвакуируют из района происшествия. Официальный telegram-канал Главного управления МЧС России по Камчатскому краю опубликовал видео операции.

На видео видно, как рабочие откапывают геолога и аккуратно выносят его на носилках, укрыв от снега и ветра. «Ведется его эвакуация из района происшествия», — говорится в сообщении МЧС.

В районе Агинского месторождения на Камчатке 8 ноября сошла лавина. Под снежными массами оказались несколько работников.

В ходе поисковых работ было извлечено тело рабочего — 39-летнего машиниста подрядной организации. Еще одного обнаружили живым.

