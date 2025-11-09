Иноагента Чирикову* выгнали из квартиры в Москве

Иноагента Чирикову* выселили из квартиры в Москве Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Московский суд признал Евгению Чирикову* (признана иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) утратившей право пользования квартирой в Москве. Об этом сообщили российские журналисты.

«Исковые требования… о признании утратившей право пользования жилым помещением удовлетворить. Признать Чирикову Евгению Сергеевну* утратившей право пользования жилым помещением — квартирой», — указано в судебных документах, доступ к которому получило РИА «Новости». Решение пока не вступило в законную силу.

Согласно материалам дела, Чирикова* не проживала в квартире более десяти лет, не оплачивала жилищно-коммунальные услуги и не пыталась вселиться в жилье. Также в 2018 году она передала свою долю в квартире одному из истцов по договору дарения.

Дело поступило в суд спустя несколько недель после удовлетворения ходатайств о производстве обыска и заочном аресте Чириковой. Ее обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных Силах РФ (статья 207.3 УК РФ) и публичном оправдании терроризма.

По версии следствия, Чирикова опубликовала видео с ложной информацией о действиях российской армии против мирного населения Украины. В январе 2024 года Минюст включил Чирикову в список иноагентов, позднее она была внесена в перечень террористов и экстремистов. Сыктывкарский городской суд в апреле прошлого года сообщил о заочном аресте Чириковой по обвинению в создании террористического общества, финансировании террористической деятельности и ее публичном оправдании.