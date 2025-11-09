Россияне вынесли свой вердикт по поводу полного запрета вейпов

Доля женщин, поддерживающих запрет вейпов больше, чем мужчин, следует из данных опроса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Большинство российских граждан выступают за полный запрет вейпов. Это следует из данных опроса SuperJob.

«Большинство — 69% — россиян выступают за полный запрет продажи вейпов, одобренный президентом России Владимиром Путиным», — указано в материале издания «Газета.ru». Оно приводит данные.

Отмечается, что основная причина, которую приводят граждане — вред для здоровья. Также они часто отмечают, что «вейп — это синтетическая химия». Помимо этого указано, что доля женщин, поддерживающих запрет, больше, чем мужчин (71% женщин и 67% мужчин).

