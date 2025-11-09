Логотип РИА URA.RU
Общество

Здоровье

Россияне вынесли свой вердикт по поводу полного запрета вейпов

SuperJob: 69% россиян выступают за полный запрет продажи вейпов
09 ноября 2025 в 08:24
Доля женщин, поддерживающих запрет вейпов больше, чем мужчин, следует из данных опроса

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Большинство российских граждан выступают за полный запрет вейпов. Это следует из данных опроса SuperJob.

«Большинство — 69% — россиян выступают за полный запрет продажи вейпов, одобренный президентом России Владимиром Путиным», — указано в материале издания «Газета.ru». Оно приводит данные.

Отмечается, что основная причина, которую приводят граждане — вред для здоровья. Также они часто отмечают, что «вейп — это синтетическая химия». Помимо этого указано, что доля женщин, поддерживающих запрет, больше, чем мужчин (71% женщин и 67% мужчин).

Продолжение после рекламы

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею запрета. Тем временем вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщал, что соответствующий законопроект будет рассмотрен в ближайшее время. В парламенте электронные устройства для курения характеризуют как угрозу здоровью, особенно молодежи.

