Загадочный космический объект на огромной скорости вторгся в Солнечную систему — ученые в недоумении

Траектория полета объекта кажется ученым необычной Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Солнечной системе обнаружен новый межзвездный странник — 3I/ATLAS. Это третий за всю историю наблюдений космический объект, прилетевший из-за ее пределов. Ученые уверяют, что Земле ничего не грозит, однако траектория и свойства небесного тела вызывают недоумение: слишком много аномалий для обычной кометы. До него человечество наблюдало лишь два подобных визитера — загадочный Оумуамуа и комету Борисова, каждая из которых оставила после себя больше вопросов, чем ответов.

Инопланетный гость в Солнечной системе

В Солнечной системе зафиксирован новый межзвездный объект — третий за всю историю наблюдений. Его обозначили как 3I/ATLAS (A11pI3Z). По расчетам, астероид движется со скоростью около 209 тысяч километров в час, а его диаметр достигает 20 километров. Несмотря на внушительные размеры, специалисты уверяют, что для Земли он опасности не представляет.

Однако внимание астрофизиков привлекла необычная траектория движения 3I/ATLAS — она не похожа на путь ни одной известной кометы или астероида. Именно эта деталь породила гипотезы о возможном искусственном происхождении небесного тела.

Продолжение после рекламы

Подозрения ученых: случайность или расчет?

Известный астрофизик Гарвардского университета Ави Леб заявил, что характер траектории 3I/ATLAS заставляет задуматься, не была ли она преднамеренно рассчитана внеземным разумом. Он отметил, что сейчас объект невозможно наблюдать с Земли, что только усиливает загадочность происходящего.

Объект прошел уже половину пути через Солнечную систему Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

По словам Леба, объект уже прошел половину пути через Солнечную систему, а его движение становится все более аномальным. Ученый полагает, что 3I/ATLAS может оказаться своеобразным «троянским конем» — телом, внешне напоминающим обычную комету, но потенциально несущим нечто скрытое внутри.

Особенно настораживает то, что в ближайшее время астероид должен совершить маневр Оберта — изменение траектории за счет гравитационного ускорения. Леб утверждает, что приближение к этому маневру происходит крайне необычно, что вновь ставит под сомнение природное происхождение объекта.

Когда 3I/ATLAS приблизится к Земле

По расчетам, максимальное сближение 3I/ATLAS с нашей планетой произойдет 19 декабря 2025 года. Тогда он пройдет на расстоянии около 267 миллионов километров от Земли — безопасно, но достаточно близко, чтобы провести более точные наблюдения.

К этому времени траектория должна стать полностью гравитационной, что позволит исключить гипотезу о вмешательстве разумных сил. Но пока в научном сообществе продолжаются споры. Леб уже обращал внимание на аномальное изменение цвета 3I/ATLAS и выдвигал предположение, что объект может излучать собственный свет, не похожий на свечение обычных комет.

Самая древняя комета Вселенной?

3I/ATLAS впервые обнаружили 1 июля 2025 года. Позднее выяснилось, что его газопылевая оболочка (кома) имеет диаметр около 24 километров. Компьютерное моделирование показало, что возраст объекта может превышать 7,5 миллиарда лет — почти на три миллиарда старше Солнца. Если эти данные подтвердятся, 3I/ATLAS станет самой древней кометой, известной человечеству.

Другие гости из-за пределов Солнечной системы

Появление 3I/ATLAS стало третьим случаем в истории, когда астрономы зафиксировали объект, пришедший из межзвездного пространства.

Оумуамуа

Первым таким странником стал 1I/Оумуамуа, замеченный в 2017 году. Его необычная сигарообразная форма, непредсказуемые ускорения и блеск породили бурные споры. Часть исследователей считала, что это обломок древней кометы, другие — что это фрагмент разрушенного планетного тела.

Светлая точка в центре — 1I/Оумуамуа Фото: Alan Fitzsimmons/Wikipedia/CC0

Но Ави Леб тогда первым допустил иную версию: Оумуамуа мог быть технологическим зондом, посланным другой цивилизацией. После сближения с Солнцем объект резко изменил скорость, что нехарактерно для естественных тел. Его траектория указывала на прибытие из области звезды Вега в созвездии Лиры.

Продолжение после рекламы

Комета Борисова

Вторым межзвездным гостем оказалась 2I/Borisov, открытая в 2019 году крымским астрономом-любителем Геннадием Борисовым. В отличие от Оумуамуа, она выглядела как классическая комета с хвостом и комой. Однако измерения показали, что 2I/Borisov прилетела из-за пределов Солнечной системы с гиперболической скоростью, не связанной гравитацией с Солнцем. Ученые отмечали, что по химическому составу комета разительно отличалась от любых объектов в нашей системе — ее ядро содержало необычные пропорции углерода и цианистых соединений, что делало ее словно посланницей другой планетной среды.

За полетом 2I/Borisov следили крупнейшие телескопы мира, включая Хаббл. Астрономы фиксировали, как она выделяет газы, теряет вещество и оставляет за собой длинный след, уходящий в межзвездную тьму. Это наблюдение стало настоящим окном в геохимию далеких систем, где, возможно, тоже формируются кометы и планеты.

Появление этих двух объектов уже тогда заставило ученых предположить, что межзвездные тела посещают Солнечную систему гораздо чаще, чем предполагалось ранее. Возможно, наш космический двор — всего лишь перекресток для странствующих посланников других миров.

Межзвездные метеориты

К межзвездным объектам ученые также относят два метеорита — IM1 (CNEOS 2014-01-08) и IM2 (CNEOS 2017-03-09). Первый вошел в атмосферу Земли в 2014 году над Папуа — Новой Гвинеей, второй — в 2017-м у берегов Португалии.

Их скорость и прочность оказались необычайно высокими: по расчетам, они состояли из тугоплавких металлов, прочнее железа. Это породило версии о том, что метеориты могли быть фрагментами искусственных зондов. К местам их падения планировались экспедиции — исследователи надеялись обнаружить возможные следы внеземных технологий.

Как часто к нам заглядывают межзвездные странники

По оценкам астрономов Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики и Европейской южной обсерватории, через Солнечную систему ежегодно проходят десятки межзвездных объектов — просто большинство из них слишком малы и тусклы, чтобы быть замеченными.

До появления мощных телескопов, таких как Pan-STARRS и ATLAS, человечество попросту не имело инструментов, способных фиксировать быстро движущиеся тела на далеких орбитах. Ситуация изменилась лишь в последние десять лет, и теперь астрономы полагают, что каждые несколько лет в поле зрения может попадать новый межзвездный пришелец.

Эти объекты становятся уникальными носителями информации о других звездных системах: по их составу и поведению можно судить о том, как формируются планеты и кометы в иных уголках Галактики.

Продолжение после рекламы

Новая загадка космоса

Появление 3I/ATLAS вновь заставило ученых задуматься о масштабах и тайнах Вселенной. Его происхождение, возраст и поведение ставят больше вопросов, чем дают ответов.