Госдума примет закон об ограничении банковских карт в России

Один россиянин сможет оформить на себя только 20 банковских карт. Если же они все из одного банка, то до пяти. Именно такой закон планируют принять в Госдуме до конца года. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Планируется, что мы его примем до конца года, речь идет о 20 картах на одного человека», — заявил Аксаков. Его слова приводит РИА Новости. Тем временем, в случае, если карты от одного банка, то оформить можно только до пяти.