Россиянам рассказали, как бороться с блокировками MAX за границей

Доступ к API сможет обезопасить MAX от блокировки, заявил Шуцман Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Чтобы национальный мессенджер MAX не был заблокирован в недружественных странах, ему можно предоставить доступ к API (набору правил, который позволяет приложениям обмениваться данными). Об этом рассказал консультант по трансформации IT, бывший менеджер американской телекоммуникационной компании Sprint Джозеф Шуцман.

«Да, мессенджер MAX может быть заблокирован. Чтобы обойти это, следует рассмотреть идею „out of the box“ (нешаблонную — прим. URA.RU). Например, с помощью API, который может подключаться к ограниченным сервисам, к которым могут подключаться другие приложения», — заявил Шуцман. Его слова приводит ТАСС.