Россиянам рассказали, как бороться с блокировками MAX за границей
Доступ к API сможет обезопасить MAX от блокировки, заявил Шуцман
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Чтобы национальный мессенджер MAX не был заблокирован в недружественных странах, ему можно предоставить доступ к API (набору правил, который позволяет приложениям обмениваться данными). Об этом рассказал консультант по трансформации IT, бывший менеджер американской телекоммуникационной компании Sprint Джозеф Шуцман.
«Да, мессенджер MAX может быть заблокирован. Чтобы обойти это, следует рассмотреть идею „out of the box“ (нешаблонную — прим. URA.RU). Например, с помощью API, который может подключаться к ограниченным сервисам, к которым могут подключаться другие приложения», — заявил Шуцман. Его слова приводит ТАСС.
Мессенджер MAX активно развивается как цифровая платформа: ранее была реализована интеграция с сервисом «Госключ», позволяющая пользователям подписывать документы с помощью электронной подписи, а также запущена «Платформа для партнеров», которая дает бизнесу возможность интегрировать свои сервисы в приложение. На начало октября 2025 года число зарегистрированных пользователей MAX превысило 40 миллионов человек.
