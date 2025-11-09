Логотип РИА URA.RU
Медики рассказали о состоянии выжившего под лавиной на Камчатке геолога

Спасенный на Камчатке геолог в среднетяжелом состоянии
09 ноября 2025 в 08:50
Пострадавшего доставят в поселок Мильково

Фото: Илья Московец © URA.RU

Состояние геолога, спасенного после схода лавины на Агинском месторождении на Камчатке, оценивается как среднетяжелое. Об этом рассказали в краевом министерстве здравоохранения.

«Его состояние средней тяжести, медики сообщают об общем переохлаждении», — говорится в сообщении официального telegram-канала регионального Минздрава. Как уточнил министр МЧС Камчатского края Сергей Лебедев, для эвакуации пострадавшего задействованы все силы: спасатели доставляют его на автомобиле в поселок Мильково, откуда вертолет медицины катастроф должен перевезти его в Петропавловск-Камчатский для оказания полного объема медицинской помощи.

Инцидент произошел вечером 8 ноября, когда лавина сорвала буровую установку с двумя рабочими. По последней информации, один из них, 39-летний машинист, погиб. По факту происшествия следственные органы и прокуратура проводят проверку.

