Известный алкогольный бренд планирует вернуться в Россию

Производитель виски Jameson зарегистрировал товарный знак в РФ
09 ноября 2025 в 08:03
В 2023 году было закрыто представительство компании в России

В 2023 году было закрыто представительство компании в России

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ирландская компания Irish Distillers, производитель виски Jameson, зарегистрировала товарные знаки в России. Это следует из данных Роспатента.

«Производитель виски Jameson, ирландская компания Irish Distillers, зарегистрировала в РФ в качестве товарного знака название виски и цветовое оформление бутылки, в которой оно продается», — указано в материале ТАСС. Агентство приводит информацию.

Отмечается, что владелец компании, Pernod Ricard прекратил поставки продукции на территорию России в 2023 году. В том же году было закрыто представительство.

Регистрация товарных знаков в России зарубежными компаниями, приостановившими свою деятельность на территории страны, становится заметной тенденцией. Ранее The Coca-Cola Company зарегистрировала в РФ товарные знаки «Кока-Кола» и «Спрайт», несмотря на приостановку деятельности в 2022 году. Аналогично Irish Distillers, производитель виски Jameson, зарегистрировал товарный знак в России после прекращения поставок продукции и закрытия представительства в 2023 году.

Комментарии (3)
  • Недопенс
    09 ноября 2025 08:19
    Ну и зачем нам этот керосин?
  • Ольга
    09 ноября 2025 08:12
    Они прям толпятся чтобы к нам попасть! Читаю и радуюсь всегда.
  • Анатолий
    09 ноября 2025 08:12
    Не знаю чего там запретили продовать, но как продовали так и продают, да не в том количестве, и по более высокой цене.
