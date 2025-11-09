Известный алкогольный бренд планирует вернуться в Россию

В 2023 году было закрыто представительство компании в России Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ирландская компания Irish Distillers, производитель виски Jameson, зарегистрировала товарные знаки в России. Это следует из данных Роспатента.

«Производитель виски Jameson, ирландская компания Irish Distillers, зарегистрировала в РФ в качестве товарного знака название виски и цветовое оформление бутылки, в которой оно продается», — указано в материале ТАСС. Агентство приводит информацию.

Отмечается, что владелец компании, Pernod Ricard прекратил поставки продукции на территорию России в 2023 году. В том же году было закрыто представительство.

