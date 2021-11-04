04 ноября 2021

Путин: Крым и Севастополь навсегда останутся с Россией

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Владимир Путин прибыл в Севастополь в День народного единства (архивное фото) Фото:
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Крым вернулся в состав России

Полуостров Крым и город Севастополь навсегда останутся в составе России. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны в России.

«Крым и Севастополь навсегда с Россией. Потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Кроме Путина, на церемонии, посвященной Дню народного единства, находились губернатор Севастополя Михаил Развожаев, полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Также участие в мероприятии приняли представители традиционных конфессий и национальных объединений Крыма.

Крым и Севастополь вошли в состав РФ в 2014 году. Перед этим на полуострове провели голосование, официальные итоги которого показали, что большинство жителей Крыма и Севастополя выступили за объединение с Россией.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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