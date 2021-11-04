Путин: Крым и Севастополь навсегда останутся с Россией

Полуостров Крым и город Севастополь навсегда останутся в составе России. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны в России.
«Крым и Севастополь навсегда с Россией. Потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Кроме Путина, на церемонии, посвященной Дню народного единства, находились губернатор Севастополя Михаил Развожаев, полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов. Также участие в мероприятии приняли представители традиционных конфессий и национальных объединений Крыма.
Крым и Севастополь вошли в состав РФ в 2014 году. Перед этим на полуострове провели голосование, официальные итоги которого показали, что большинство жителей Крыма и Севастополя выступили за объединение с Россией.
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