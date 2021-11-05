Ученые заявили о снижении эффективности COVID-вакцин вдвое

Американские ученые выявили понижение действия вакцины от коронавируса в два раза. Соответствующее исследование опубликовано в американском научном журнале Science.
«С февраля по октябрь 2021 года эффективность вакцины против инфекции SARS-CoV-2 снизилась с 87,9% до 48,1%», — пишет журнал. Ученые провели исследование с участием 780 225 ветеранов США во время дельта-варианта SARS-CoV-2. При таком варианте число прорывных инфекций увеличивается, и симптомы коронавируса проявляются у вакцинированных людей.
Наименьший показатель имеет вакцина Janssen, эффективность прививки снизилась с 86,4 до 13,1 процента. Показатели PfizerBioNTech уменьшились с 86,9 до 43,3 процента, Moderna — с 89,2 до 58 процентов.
Ранее авторитетный медицинский журнал The Lancet признал эффективность российской вакцины «Спутника Лайт». По данным опубликованных исследований, этот препарат доказал свою эффективность. Кроме того, зарубежные эксперты отметили его безопасность, а также высокий клеточный ответ на него.
Подписывайтесь на URA.RU в