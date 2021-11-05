Ученые заявили о снижении эффективности COVID-вакцин вдвое

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Вакцинация. Тюмень, вакцина, вакцинация, ковид, спутник v, вакцина от коронавируса
Исследование проводилось с февраля по октябрь 2021 года в США Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Американские ученые выявили понижение действия вакцины от коронавируса в два раза. Соответствующее исследование опубликовано в американском научном журнале Science.

«С февраля по октябрь 2021 года эффективность вакцины против инфекции SARS-CoV-2 снизилась с 87,9% до 48,1%», — пишет журнал. Ученые провели исследование с участием 780 225 ветеранов США во время дельта-варианта SARS-CoV-2. При таком варианте число прорывных инфекций увеличивается, и симптомы коронавируса проявляются у вакцинированных людей.

Наименьший показатель имеет вакцина Janssen, эффективность прививки снизилась с 86,4 до 13,1 процента. Показатели PfizerBioNTech уменьшились с 86,9 до 43,3 процента, Moderna — с 89,2 до 58 процентов.

Ранее авторитетный медицинский журнал The Lancet признал эффективность российской вакцины «Спутника Лайт». По данным опубликованных исследований, этот препарат доказал свою эффективность. Кроме того, зарубежные эксперты отметили его безопасность, а также высокий клеточный ответ на него.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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