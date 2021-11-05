Задержаны двое подозреваемых Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Задержаны двое подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком в Москве. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

«Двое подозреваемых в совершении преступления [нападения на мужчину с ребенком] установлены и задержаны», — рассказала Юлия Иванова ТАСС. Полицейские установили личности всех нападавших.

Ранее СК забрал у полиции дело о нападении четырех мужчин на отца с ребенком в Новой Москве, пишет RT. После чего правоохранительные органы устроили рейд в микрорайоне Новые Ватутинки в Москве, в ходе которого задержали несколько десятков мигрантов.

Ранее в микрорайоне Новые Ватутинки толпа приезжих избила мужчину, который шел по улице с сыном. Москвич заявил, что его сына тоже ударили по щеке во время потасовки, мальчик наблюдал за дракой, а после убежал, передает «Национальная служба новостей».

Обновлено в 22:33

Задержан третий из четырех подозреваемых в нападении. Об этом сообщили в МВД.