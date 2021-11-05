Полицейские в Москве массово задерживают мигрантов

Полицейские устанавливают законность пребывания в России задержанных мигрантов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ходе рейда в микрорайоне Новые Ватутинки в Москве полиция задержала несколько десятков мигрантов. Причиной рейда стало нападение на мужчину с ребенком.

«В ходе рейда после нападения в Новых Ватутинках в отдел полиции доставлены несколько десятков иностранных граждан. В данный момент проводится проверка их документов, законность пребывания в стране, а также причастность к противозаконной деятельности», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее в микрорайоне Новые Ватутинки толпа приезжих избила мужчину, который шел по улице с сыном. Москвич заявил, что его сына ударили по щеке во время потасовки, передает «Пятый канал». После этого полиция начала массовые облавы в микрорайоне. Из-за рейдов полицейских с ближайших строек начали массово разбегаться мигранты.