Полицейские в Москве массово задерживают мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочая поездка врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Красноуральск, строители, мигранты, перекур, покраска, рабочие
Полицейские устанавливают законность пребывания в России задержанных мигрантов Фото:

В ходе рейда в микрорайоне Новые Ватутинки в Москве полиция задержала несколько десятков мигрантов. Причиной рейда стало нападение на мужчину с ребенком.

«В ходе рейда после нападения в Новых Ватутинках в отдел полиции доставлены несколько десятков иностранных граждан. В данный момент проводится проверка их документов, законность пребывания в стране, а также причастность к противозаконной деятельности», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее в микрорайоне Новые Ватутинки толпа приезжих избила мужчину, который шел по улице с сыном. Москвич заявил, что его сына ударили по щеке во время потасовки, передает «Пятый канал». После этого полиция начала массовые облавы в микрорайоне. Из-за рейдов полицейских с ближайших строек начали массово разбегаться мигранты.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...