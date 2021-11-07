Риелтор объяснил, как россиянам облегчить платежи по ипотеке

Для получения налогового вычета через работодателя понадобится один документ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Официально трудоустроенные россияне, выплачивающие ипотеку, могут обратиться к своему работодателю за налоговым вычетом и получаемые ежемесячно средства направлять на досрочное погашение кредита на недвижимость. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал гендиректор Российской гильдии риелторов, руководитель службы контроля качества «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков.

«Вы можете подать заявление о том, что хотите получать вычет на работе, и вам бухгалтер будет выдавать зарплату вместе с НДФЛ, который не станет отправлять в налоговую. То есть, у вас зарплата увеличится на 13%. С точки зрения погашения ипотечного кредита это оптимальная вещь, потому что вы тогда можете сразу эту сумму направлять на досрочное погашение, тем самым уменьшая ипотечную нагрузку», — объяснил URA.RU Константин Барсуков.

Как отметил риелтор, для получения налогового вычета через работодателя понадобится только один документ. «Для работодателя только одна бумага нужна: справка от налоговой. Они дают справку о том, что вам полагается вычет. Вы ее приносите на работу, и работодатель на основании этого делает свои расчеты по-новому», — уточнил он.

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с URA.RU подчеркнула, что не всем россиянам доступен налоговый вычет. «Почему ей не пользуются люди, потому что для этого нужно, чтобы были высокие, белые доходы, из которых платится подоходный налог 13%. Это основное условие. Тогда имеет смысл с этим связываться», — сказала собеседница агентства.