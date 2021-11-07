В Белоруссии заявили, что никогда не развяжут войну вместе с РФ

Военная доктрина белорусско-российского Союзного государства не предполагает нападения на другие страны. Об этом заявил первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Игорь Король в интервью телеканалу СТВ.
«Российская Федерация, что Республика Беларусь никогда не являлись агрессорами. Мы заявляем всегда и везде, что мы готовы защищать свою страну, свой народ, но мы никогда не развяжем войну и не пойдем завоевывать что-то там», — приводит слова Игоря Короля
Военный призвал не драматизировать ситуацию, потому что власти некоторых стран, пытаются отвлечь свое население от реальных проблем, раздуванием тем о нападении России и Белоруссии. Он добавил, что Минск видит провокации соседних государств, но не собирается на них поддаваться.
Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали декрет о Союзном государстве. Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев отметил главные качества Путина и Лукашенко. По его мнению, благодаря союзу, странам будет легче противостоять Западу. В октябре Лукашенко пригрозил Западу созданием союзного государства в случае внешней агрессии, передает RT.
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