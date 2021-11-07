07 ноября 2021

Политолог предрек, к чему приведет союз России и Белоруссии

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Рабочий визит В. В. Путина в Белоруссию. 25 февраля 2016 г., путин владимир, лукашенко александр
России и Белоруссии будет легче противостоять Западу вместе Фото:

России и Белоруссии будет легче совместно противостоять западным натискам благодаря утвержденным 28 союзных программ. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев.

«Это не просто 28 направлений. Это куда больше направлений, которые формируют новое качество для сближения и умножения потенциалов национальной экономики», — сказал Мезенцев в в эфире белорусского телеканала ОНТ.

По словам политика, принятые положения ставят на совершенно иной уровень взаимодействия между двумя странами в пользу нового этапа совместной промышленной политики, политики в области сельского хозяйства, формирования единого энергетического рынка. Он добавил, что Белоруссии и России будет легче вдвоем противостоять западным санкциям.

Глава России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства. Вместе с этим, на заседании Высшего Госсовета лидеры стран утвердили 28 союзных программ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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