Путин и Лукашенко подписали декрет о Союзном государстве

Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного Государства (архивное фото) Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава России Владимир Путин подписали интеграционный декрет Союзного государства. Кроме того, на заседании Высшего Госсовета руководители стран утвердили 28 союзных программ.

«Нас тут все критиковали, ожидали, особенно в России отдельные telegram-каналы: подпишем или не подпишем? Так мы сегодня отвечаем на вопрос этот всем Высшим Госсоветом. Подписываем! Я вижу, ваша подпись (Владимира Путина — прим. URA.RU) под декретом стоит, всех членов Высшего Госсовета. Если вы не против, я подпишу декрет. Но отвечать будем все, не только я», — заявил Александр Лукашенко на встрече, которая транслируется на телеканале «Россия 24».

После своего выступления президент Белоруссии подписал интеграционный декрет. Он отметил, что трехлетняя работа Минска и Москвы завершилась. Сейчас готовится символика Союзного Государства.

Также на Высшем Госсовете были подписаны 28 интеграционных программ. В частности, Россия и Белоруссия начнут формировать общие рынки нефти, газа и электроэнергии. Основных принципы их функционирования будут разработаны к июлю 2022 года. Кроме того, премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что между двумя странами будут единые подходы по пенсионной тематике и вопросам социального обеспечения. Лукашенко также предложил создать единый медиахолдинг Союзного государства.

Ранее Россия и Белоруссия подготовили новую Военную доктрину Союзного государства. Об это сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, это станет ответной мерой на угрозы военного характера со стороны Запада, передает RT. Путин и Лукашенко также подписали эту доктрину на заседании Высшего Совета.