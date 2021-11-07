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03 ноября 2021

Курганец украл телефон из комиссионного, чтобы сдать в другой

© Служба новостей «URA.RU»
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Злоумышленник попросил продавца посмотреть телефон Фото:

Житель Кургана украл из комиссионного магазина мобильный телефон и сдал его в другой такой же магазин. Данная информация была размещена 8 ноября на сайте областного УМВД.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении грабежа был задержан. Похитив телефон, молодой человек сдал имущество в другой комиссионный магазин, где его впоследствии продали. Материальный ущерб составил более восьми тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

В полиции объяснили, что неоднократно судимый мужчина пришел в комиссионный магазин и попросил посмотреть мобильный телефон, после чего пошел с товаром к выходу и скрылся в неизвестном направлении. После этого представители магазина позвонили в полицию. Мужчину арестовали. За грабеж ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее другой житель Кургана пытался украсть два светильника, установленных на набережной. В момент кражи его окликнул прохожий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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