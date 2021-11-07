Курганец украл телефон из комиссионного, чтобы сдать в другой

Злоумышленник попросил продавца посмотреть телефон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана украл из комиссионного магазина мобильный телефон и сдал его в другой такой же магазин. Данная информация была размещена 8 ноября на сайте областного УМВД.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении грабежа был задержан. Похитив телефон, молодой человек сдал имущество в другой комиссионный магазин, где его впоследствии продали. Материальный ущерб составил более восьми тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

В полиции объяснили, что неоднократно судимый мужчина пришел в комиссионный магазин и попросил посмотреть мобильный телефон, после чего пошел с товаром к выходу и скрылся в неизвестном направлении. После этого представители магазина позвонили в полицию. Мужчину арестовали. За грабеж ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее другой житель Кургана пытался украсть два светильника, установленных на набережной. В момент кражи его окликнул прохожий.