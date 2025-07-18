«А как маме теперь писать»: как россияне отреагировали на анонс скорой блокировки WhatsApp*

Сегодня, 18 июля, российские депутаты впервые открыто заявили о скорой блокировке WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) в стране, но большинство россиян не обеспокоила эта новость. Однако некоторые пользователи социальных сетей пишут, что используют иностранный мессенджер для общения с родственниками.
При этом, по данным апреля 2025 года, WhatsApp возглавил рейтинг самых используемых интернет-сервисов среди граждан РФ. Как в России отреагировали на возможную блокировку WhatsApp — в материале URA.RU.
Сколько россиян пользуются WhatsApp
WhatsApp остается самым популярным интернет-сервисом в России. По данным Mediascope за апрель 2025 года, им пользуются 97,4 млн россиян — это 79,2% населения старше 12 лет. Ежедневно к сервису обращаются 84,4 млн человек (68,6%). Для сравнения: у «ВКонтакте», занимающей второе место по месячному охвату, аудитория составляет 93,8 млн, а у Telegram — 90,5 млн. При этом среднесуточная активность в Telegram почти сравнялась с WhatsApp — 68,3 млн пользователей против 68,4 млн.
Как россияне отреагировали на возможную блокировку
Новость о возможной блокировке WhatsApp вызвала волну обсуждений в соцсетях. Многие признаются, что используют мессенджер в основном для общения с родными. «А как маме писать?» — спрашивает один из пользователей.
Некоторые воспринимают новость об опасности WhatsApp с иронией. «Вряд ли разведслужбам очень важно прочитать, как мы друг другу пересылаем отчеты по уборке упавших деревьев», — пишет пользователь под ником Артем. Другие и вовсе не видят угрозы: «У меня одни рабочие чаты и бабушка с мамой открытки шлют. Очень опасно, конечно».
Есть и те, кто поддерживает идею перехода на альтернативные мессенджеры. Некоторые россияне заявили о том, что пользуются иностранным мессенджером только для работы.
"Самое главное, чтобы телегу (Telegram — прим. URA.RU) не закрыли, а так ватсапом пользуюсь только по работе, перейдут все на MAX, ну пусть там будут сидеть", — написал комментатор. Пользователь с ником Пудж выразил опасение по поводу большого числа мошенников, которые орудуют через мессенджер.
*WhatsApp принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной на территории страны
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