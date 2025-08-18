Арестович* спрогнозировал раздел Украины на три части

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украина может распасться на три части, заявил Арестович*
Украина может распасться на три части, заявил Арестович* Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина может быть разделена на три части. Южные и восточные регионы отойдут России. Такой прогноз сделал бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень экстремистов и террористов в России).

«России достанется южная и восточная часть Украины», — написал Арестович в своем telegram-канале. Он добавил, что центральные области могут превратиться в государство, похожее на современную Белоруссию. Западные же регионы, по его словам, останутся под контролем радикальных националистических сил, которые смогут реализовывать свои идеи без ограничений.

Эти заявления прозвучали на фоне резкой критики президента Украины Владимира Зеленского в адрес любых предложений о территориальных уступках. Украинский лидер назвал подобные инициативы «попыткой повторить крымский сценарий» и заявил, что Киев не допустит дальнейшего разделения страны.

*Алексей Арестович — внесен в перечень экстремистов и террористов в России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина может быть разделена на три части. Южные и восточные регионы отойдут России. Такой прогноз сделал бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень экстремистов и террористов в России). «России достанется южная и восточная часть Украины», — написал Арестович в своем telegram-канале. Он добавил, что центральные области могут превратиться в государство, похожее на современную Белоруссию. Западные же регионы, по его словам, останутся под контролем радикальных националистических сил, которые смогут реализовывать свои идеи без ограничений. Эти заявления прозвучали на фоне резкой критики президента Украины Владимира Зеленского в адрес любых предложений о территориальных уступках. Украинский лидер назвал подобные инициативы «попыткой повторить крымский сценарий» и заявил, что Киев не допустит дальнейшего разделения страны. *Алексей Арестович — внесен в перечень экстремистов и террористов в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...