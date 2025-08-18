Арестович* спрогнозировал раздел Украины на три части

Украина может быть разделена на три части. Южные и восточные регионы отойдут России. Такой прогноз сделал бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень экстремистов и террористов в России).
«России достанется южная и восточная часть Украины», — написал Арестович в своем telegram-канале. Он добавил, что центральные области могут превратиться в государство, похожее на современную Белоруссию. Западные же регионы, по его словам, останутся под контролем радикальных националистических сил, которые смогут реализовывать свои идеи без ограничений.
Эти заявления прозвучали на фоне резкой критики президента Украины Владимира Зеленского в адрес любых предложений о территориальных уступках. Украинский лидер назвал подобные инициативы «попыткой повторить крымский сценарий» и заявил, что Киев не допустит дальнейшего разделения страны.
*Алексей Арестович — внесен в перечень экстремистов и террористов в России.
