Чем закончилось стремление Путина и Трампа к миру

Еще 10 дней назад мало кто мог подумать, что саммит президентов России и США станет возможен уже в ближайшие дни. Все сомнения испарились лишь тогда, когда самолет Владимира Путина приземлился на Аляске, а лидеры спустились по трапам и отправились по красным дорожкам к точке их пересечения под углом 90 градусов. Сегодня не было теплых объятий. Но и долгого рукопожатия, похлопываний Трампа по руке Путина хватило, чтобы противники мира вздрогнули, союзники — зааплодировали так же, как это сделал Трамп.
В одной из своих статей, опубликованной в далеком 2011 году, философ Александр Дугин писал, что Путин, придя к власти в России, «сделал вираж на 90 градусов» в сравнении с курсом своего предшественника Бориса Ельцина. Он не остановил процесс становления новой России, но остановил распад страны.
Да, речь тогда шла о десятилетнем пути развития России. Сегодня ставки слишком высоки в мировом масштабе. И смею предположить, что 15 августа на Аляске Путин вновь совершил вираж на 90 градусов: мир не останавливает свое развитие, но он меняется. Страны, которые еще несколько лет назад оставались за бортом мировой политики (прежде всего, это касается Африки), все увереннее заявляют о себе. Объединение БРИКС проявило свое единство не на словах, а на деле, когда решилось дать отпор в торговой войне с США.
Как будут происходить эти изменения дальше, во многом зависит от отношений двух ядерных сверхдержав. А за последние четыре года эти отношения, как сказал в своем заявлении для СМИ Владимир Путин, «скатились до самой низкой точки со времен холодной войны».
Поэтому долгожданная встреча президентов России и США во многих вселяет надежду в то, что разрушение простых общечеловеческих ценностей будет остановлено. Сама драматургия встречи на аэродроме, где самолеты лидеров России и США стояли именно под углом в 90 градусов друг к другу, намекала на это.
Большинство экспертов с первых дней называли саммит Россия — США историческим. И с этим не поспоришь. Сам факт этой встречи — большое достижение дипломатов двух стран, которым удалось выстроить диалог друг с другом.
Как бы казенно ни прозвучало, но это тот самый случай, когда можно и нужно говорить о конструктивном подходе — Россия и США услышали друг друга. Это подтверждает даже то, что эпатажный, обожающий работать на публику Дональд Трамп, не произнес ни слова во время протокольной части перед стартом переговоров.
Сдержал себя он и в конце саммита, когда вместе с Путиным вышел к СМИ, — никаких комментариев сверх того, что он хотел сказать. «У нас были продуктивные переговоры. У нас хороший очень шанс достичь мирного урегулирования. Пока мы его не достигли», — дипломатично сказал Трамп, хотя, уверена, он ожидал большего.
Американский лидер принял дипломатическую традицию России — переговоры любят тишину. Особенно переговоры, которые должны привести к миру в войне. В нашем случае — к завершению боевых действий на Украине.
Понятно, что поставить точку в конфликте за три часа разговора с глазу на глаз невозможно. Но нет сомнений, что позиция России и лично президента Путина стала более понятна американскому лидеру.
Нет, Трамп, безусловно, не переметнулся на сторону России. Он не может себе этого позволить хотя бы потому, что это будет означать признание поражения США, которые изначально и были кукловодами Киева.
Трамп хочет быть миротворцем и завершить конфликт на Украине с минимальными репутационными издержками для Штатов. Впрочем, поможет ли Нобелевская премия мира, к которой так стремительно движется Трамп, как-то обелить сами Соединенные Штаты, развязавшие это кровопролитие? А давайте спросим об этом у матерей, жен и детей бойцов СВО, не вернувшихся с фронта домой, у жителей Донбасса, у жителей Курской области.
Для Трампа конфликт на Украине оказался не таким простым, как ему казалось еще год назад, когда, будучи кандидатом в президенты США, он заверял, что остановит войну за один день. Он признал, что это более глубокий конфликт, чем он себе представлял.
И дело тут не в несговорчивости России и лично Путина. Дело в том, что западные политики новых поколений с поразительной настойчивостью ищут грабли, оставленные их предшественниками, и наступают на них.
Желание уничтожить Россию для них становится целью всей жизни. У них это почти получилось в 1990-е. Но не сейчас, когда на защиту России встало то самое поколение, которое долгие годы у нас считалось потерянным.
Многие ожидали, что сегодняшние переговоры Путина и Трампа остановят боевые действия на Украине (хотя бы временно, до заключения мирного договора). В заявлениях лидеров этого не прозвучало. Не прозвучало хотя бы потому, что Россия уже не единожды объявляла мораторий на удары, но украинская сторона не поддерживала это стремление к миру. Невозможно это делать бесконечно и просто на словах.
Вопрос — что тогда? Да, это должен быть некий письменный документ. Хотя и здесь возникает «но» — сколько было таких документов и сколько из них были нарушены Западом и Украиной за последние 10 лет?
Все. Копилка соглашений, ставших "бумажками", набилась доверху.
России нужен документ, который обеспечит долгосрочный мир на Украине. А это — множество условий, в том числе условий обеспечения безопасности и России, и Украины. Путин заверил, что понимает это и готов обсуждать.
А это значит, что точку ставить рано, и завтра мирный договор не будет подписан. Хотя можно прогнозировать, что вскоре Трамп признает частью России Крым и Севастополь — с его стороны это будет большим шагом навстречу Путину.
Но Путин как никто другой понимает: если даже прекратят стрелять пушки и танки, перестанут летать смертоносные ракеты и дроны, это не будет поводом для успокоения – риски диверсий, терактов будут сохраняться еще долго.
Самым сложным будет, пожалуй, другое — примирить два народа, помочь снова поверить друг другу. На это могут уйти не года, а десятилетия. И, уверена, в руководстве страны никто не питает иллюзий относительно западных элит — с подписанием мирного договора даже в ноябре-декабре этого года, их желание уничтожить Россию никуда не денется.
Многие эксперты ожидали, что на саммите на Аляске Путин и Трамп будут договариваться не только об Украине, но и о будущем мироустройстве, о разделении сфер влияния. Был ли этот разговор сегодня, возможно, мы и узнаем, но позже. Однако уверена, что это еще не Ялта и не Потсдам — это, может быть, еще более историческое событие впереди.
Во-первых, за три часа такие вопросы не решаются. Во-вторых, Ялта 2.0 невозможна без участия Китая, который достойно заменит в тройке Великобританию, последнее время больше напоминающую гавкающую шавку в подворотне, чем мировую державу. В-третьих, мирный договор по Украине не могут подписать только президенты России и США. Кто это сделает со стороны незалежной, если Москва справедливо не признает легитимность Владимира Зеленского?
Кому-то может показаться, что переговоры Путина и Трампа закончились ничем — ведь не было громких заявлений, не был остановлен украинский конфликт. Важен сам факт состоявшегося саммита. Важно, что Трамп все больше понимает позицию Путина. Важно, что этот разговор — уверенный шаг к миру.
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.