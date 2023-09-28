Нагорный Карабах прекратит существование как республика: история региона

Глава Карабаха Шахраман объявил о прекращении Карабаха в качестве республики

28 сентября 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

Нагорный Карабах прекратит существование 1 января 2024 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Нагорный Карабах (Арцах) прекратит свое существование в качестве республики 1 января 2024 года. Конфликт между Азербайджаном и Арменией за данную территорию носил исторический характер и имеет многовековую историю. Отдельно вопрос об автономности республики стоял еще с начала 20-х годов 20 века. Новый этап этнополитического конфликта был начат с 1991 году. URA.RU рассказывает историю Карабахского конфликта. «Принято решение распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года. Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование», — уточняется в указе главы Нагорного Карабаха Самвела Шахрамана. Исторический конфликт В 19 веке в результате русско-персидской войны 1804—1813 годов территория Карабаха вошла в состав Российской империи. Тогда новоиспеченная земля называлась Карабахское ханство. На протяжении полувека Карабах несколько раз видоизменялся, переходя в состав различных губерний. С 1868 года территория была включена в Елизаветпольскую губернию. Уже начиная с того периода между Азербайджаном и Арменией, которые находились в составе Российской империи, начались территориальные споры вокруг Карабаха. После распада Российской империи, но до создания СССР на заседании Кавказского бюро Центрального комитета Российской коммунистической партии 4 июля 1921 года решили передать Карабах Армении. Однако на следующей день этим же бюро было решено закрепить территорию за Азербайджаном. Через два года Карабах получил статус автономной области в составе Азербайджанской республики (НКАО — Нагорно-Карабахская автономная область). Провозглашение независимости Карабаха С 1988 года внутри области началось обсуждение о присоединении к Армении. Через три года 2 сентября 1991 года НКАО провозгласила себя как независимая республика. В декабре того же года состоялся соответствующий референдум. За независимость проголосовали почти 100% жителей Карабаха. С 1992 Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль и выступил против Армении. Тогда в ходе военного конфликта погибло около 30 тысяч, в том числе и мирные граждане. В 1994 году Армения и Азербайджан «заморозили» конфликт, так как стороны договорились о прекращении огня. Причем независимость Карабаха в качестве отдельной республики не признавала как Армения, так и Азербайджан. Современный конфликт После 2010-х годов между Карабахом, Азербайджаном и Арменией проходили вооруженные стычки. В результате столкновений гибли десятки людей. В 2016 году прошла так называемая «Апрельская война», продлившаяся пять дней с 1 по 5 апреля. Тогда стороны при участии ОБСЕ и России договорились о прекращении огня. После прихода к власти премьер-министра Армении Никола Пашиняна в 2018 году, тот начал новый этап Карабахского конфликта. В 2020 году начались активные боевые действия, в начале которых стороны обвиняли друг друга. Тогда Азербайджан забрал себе часть территорий, прилегающих к самопровозглашенной республике, а также часть самого Карабаха. Тогда конфликт продлился 44 дня — с конца сентября по ноябрь 2020 года. За эти три года под контроль Азербайджана в результате столкновений перешли еще несколько территорий, как в Нагорном Карабахе, так и на территории Армени. Уже тогда президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что с Карабахом «вопрос решен». Причем Пашинян подтверждал, что Карабах является частью Азербайджана, но предлагал закрепить суверенитет этой республики. 19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «локальных антитеррористических мероприятий» в Карабахе. Спустя сутки Баку объявил о ее завершении. Карабах в этот же день заявил о своей капитуляции. 28 сентября глава Нагорного Карабаха подписал указ об официальном прекращении существования республики в качестве независимой стороны, на юридическом уровне. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Нагорный Карабах (Арцах) прекратит свое существование в качестве республики 1 января 2024 года. Конфликт между Азербайджаном и Арменией за данную территорию носил исторический характер и имеет многовековую историю. Отдельно вопрос об автономности республики стоял еще с начала 20-х годов 20 века. Новый этап этнополитического конфликта был начат с 1991 году. URA.RU рассказывает историю Карабахского конфликта. «Принято решение распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года. Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование», — уточняется в указе главы Нагорного Карабаха Самвела Шахрамана. В 19 веке в результате русско-персидской войны 1804—1813 годов территория Карабаха вошла в состав Российской империи. Тогда новоиспеченная земля называлась Карабахское ханство. На протяжении полувека Карабах несколько раз видоизменялся, переходя в состав различных губерний. С 1868 года территория была включена в Елизаветпольскую губернию. Уже начиная с того периода между Азербайджаном и Арменией, которые находились в составе Российской империи, начались территориальные споры вокруг Карабаха. После распада Российской империи, но до создания СССР на заседании Кавказского бюро Центрального комитета Российской коммунистической партии 4 июля 1921 года решили передать Карабах Армении. Однако на следующей день этим же бюро было решено закрепить территорию за Азербайджаном. Через два года Карабах получил статус автономной области в составе Азербайджанской республики (НКАО — Нагорно-Карабахская автономная область). С 1988 года внутри области началось обсуждение о присоединении к Армении. Через три года 2 сентября 1991 года НКАО провозгласила себя как независимая республика. В декабре того же года состоялся соответствующий референдум. За независимость проголосовали почти 100% жителей Карабаха. С 1992 Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль и выступил против Армении. Тогда в ходе военного конфликта погибло около 30 тысяч, в том числе и мирные граждане. В 1994 году Армения и Азербайджан «заморозили» конфликт, так как стороны договорились о прекращении огня. Причем независимость Карабаха в качестве отдельной республики не признавала как Армения, так и Азербайджан. После 2010-х годов между Карабахом, Азербайджаном и Арменией проходили вооруженные стычки. В результате столкновений гибли десятки людей. В 2016 году прошла так называемая «Апрельская война», продлившаяся пять дней с 1 по 5 апреля. Тогда стороны при участии ОБСЕ и России договорились о прекращении огня. После прихода к власти премьер-министра Армении Никола Пашиняна в 2018 году, тот начал новый этап Карабахского конфликта. В 2020 году начались активные боевые действия, в начале которых стороны обвиняли друг друга. Тогда Азербайджан забрал себе часть территорий, прилегающих к самопровозглашенной республике, а также часть самого Карабаха. Тогда конфликт продлился 44 дня — с конца сентября по ноябрь 2020 года. За эти три года под контроль Азербайджана в результате столкновений перешли еще несколько территорий, как в Нагорном Карабахе, так и на территории Армени. Уже тогда президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил, что с Карабахом «вопрос решен». Причем Пашинян подтверждал, что Карабах является частью Азербайджана, но предлагал закрепить суверенитет этой республики. 19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «локальных антитеррористических мероприятий» в Карабахе. Спустя сутки Баку объявил о ее завершении. Карабах в этот же день заявил о своей капитуляции. 28 сентября глава Нагорного Карабаха подписал указ об официальном прекращении существования республики в качестве независимой стороны, на юридическом уровне.